Dünya genelinde milyarlarca insanın günlük rutininin ayrılmaz bir parçası olan kahve, modern tıp dünyasının merceğine alındı. Daha önce sadece bir enerji kaynağı olarak görülen bu içeceğin, düzenli tüketildiğinde vücutta meydana getirdiği biyokimyasal değişimler, bilim insanlarını şaşırtan sonuçlara ulaştı.

KALP SAĞLIĞI VE UZUN YAŞAMIN ANAHTARI

Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, günde iki fincan kahve içen bireylerin, içmeyenlere oranla kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinin %15 daha düşük olduğunu saptadı.

Araştırma, kahve çekirdeklerinde bulunan antioksidan bileşenlerin damar sertliğini önlediğini ve inflamasyonu azalttığını raporladı.

Güney California Üniversitesi (USC) bünyesinde yapılan ve 180 binden fazla katılımcıyı kapsayan araştırmanın sonuçları ise kahvenin uzun yaşamla doğrudan bağlantısını pekiştirdi.

Çalışma verileri, düzenli tüketimin karaciğer kanseri ve tip 2 diyabet riskini minimize ettiğini belgeledi.

UZMANLAR NE DEDİ?

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçenti Dr. Selvi Rajagopal, kahvenin içeriğindeki kompleks yapıya dikkat çekti.

Rajagopal, "Kahve sadece kafeinden ibaret değildir. İçeriğindeki binlerce farklı kimyasal bileşik, hücre yenilenmesini destekleyen ve DNA hasarını onaran bir mekanizmayı tetikledi" şeklinde konuştu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü'nden Prof. Dr. Frank Hu ise kahvenin nörolojik etkilerini vurguladı.

Hu, "Günde iki fincan kahvenin Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı nöronları koruduğunu gözlemledik. Bu miktar, metabolizma üzerinde bir ilaç gibi işlev gördü" ifadelerini kullandı.

METABOLİK ETKİLER VE KARACİĞER KORUMASI

Araştırmalar, kahvenin özellikle karaciğer enzimlerini dengelediğini ve siroz riskini ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu.

Bilim insanları, kahvedeki kafestol ve kahweol gibi diterpenlerin vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirdiğini kaydetti.