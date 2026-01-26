Beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı çalışmalar, oldukça çarpıcı sonuçları beraberinde getirdi.

Bilim dünyası, "günde bir elma" geleneğinin sadece fiziksel form değil, aynı zamanda keskin bir hafıza için de kritik bir rol oynadığını kaydetti.

Almanya’daki Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE) tarafından yürütülen laboratuvar çalışmalarında, elmada yüksek oranda bulunan kuersetin ve dihidroksibeznoik asit (DHBA) maddelerinin beyinde yeni hücre oluşumunu (nörojenez) stimüle ettiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu fitobesinlerin beyin sapındaki kök hücreleri aktif hale getirerek öğrenme ve bellekten sorumlu olan hipokampus bölgesindeki hücre sayısını artırdığını ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL VERİLER

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Queensland Üniversitesi araştırmacısı Dr. Tara Walker, elmanın içerdiği yüksek konsantrasyonlu bitkisel bileşiklerin beyin fonksiyonlarını ilaç benzeri bir etkiyle desteklediğini vurguladı.

Dr. Walker, meyve suyunun aksine bütün halde tüketilen elmanın, lif yapısı ve kabuğundaki besin değerleri sayesinde nöronları oksidatif stresten koruduğunu belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan nörolog Dr. Rudolph Tanzi ise, elmanın içindeki flavonoidlerin beyin iltihabını azalttığına dikkat çekti.

Tanzi, bu beslenme alışkanlığının uzun vadede bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını ve yaşlılığa bağlı unutkanlık semptomlarını belirgin şekilde azalttığını dile getirdi.

ANTİOKSİDAN ETKİSİ VE KORUMA

Araştırma sonuçları, elmanın sadece yeni hücre oluşumunu desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda mevcut sinir hücreleri arasındaki iletişimi güçlendirdiğini de ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle kırmızı kabuklu elmalarda yoğunlaşan antioksidanların, beyindeki asetilkolin seviyesini koruyarak odaklanma ve hatırlama becerilerini en üst seviyeye taşıdığını bildirdi.