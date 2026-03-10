Boston merkezli Mass General Brigham ve Harvard Üniversitesi araştırmacıları, ortalama yaşı 70 olan 958 sağlıklı yetişkinin kan örneklerini inceledi. Katılımcılardan alınan örnekler çalışmanın başında, 12. ayda ve 24. ayda analiz edildi.

Araştırmada, DNA metilasyonu olarak bilinen ve yaşlanmayla ilişkili moleküler değişimleri ölçen 5 biyolojik gösterge kullanıldı.

MULTİVİTAMİNİN ETKİSİ

Analizler, günlük multivitamin kullanımının 5 biyolojik göstergeden ikisinde yaşlanmayı anlamlı şekilde yavaşlattığını ortaya koydu.

2 yıl boyunca multivitamin kullanan yaşlı yetişkinlerde biyolojik yaşlanma, takviye almayanlara kıyasla ortalama 4 ay daha yavaş ilerledi.

DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞLANMA HEDEFLENİYOR

Biyolojik yaşı kronolojik yaşından yüksek olan kişilerde etkinin daha belirgin olduğu belirtilirken, araştırmada söz konusu biyolojik göstergelerin ölüm riskiyle ilişkili olduğu vurgulandı. Araştırmanın ortak yazarlarından Howard Sesso, amaçlarının yalnızca yaşam süresini uzatmak değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam sağlamak olduğunu ifade etti.

Çalışmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.