Dünyanın en sevilen meyvelerinden biri olan elma, “Günde bir elma doktoru uzak tutar” atasözünü haklı çıkaracak kadar güçlü sağlık yararlarıyla dolu.

Zengin lif, vitamin ve antioksidan içeriği sayesinde elma, günlük beslenmede vazgeçilmez bir yer ediniyor. Özellikle kabuğuyla tüketildiğinde faydaları katlanan elma, düşük kalorili yapısıyla diyetlerin de yıldızı haline geliyor.

Elmanın en önemli faydalarından biri kalp sağlığını desteklemesi. İçerdiği çözünür lif pektin ve flavonoidler sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damar tıkanıklığını önlüyor, kan basıncını dengeliyor. Araştırmalar, düzenli elma tüketenlerde kalp hastalığı riskinin azaldığını gösteriyor. Ayrıca potasyum içeriğiyle tansiyonu kontrol altında tutuyor.

Sindirim sistemi için de mucizevi bir meyve olan elma, yüksek lif oranıyla kabızlığı gideriyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. Pektin, prebiyotik etkisiyle iyi bakterileri besleyerek bağırsak florasını güçlendiriyor. Bu sayede sindirim sorunları azalıyor, bağışıklık sistemi destekleniyor.

Kilo vermek isteyenler için ideal bir atıştırmalık olan elma, uzun süre tok tutuyor ve düşük kalorisiyle (orta boy bir elma yaklaşık 95 kalori) enerji veriyor. Lif sayesinde kan şekerini dengeliyor, diyabet riskini azaltıyor. Antioksidanlar (quercetin, polifenoller) ise hücreleri serbest radikallere karşı koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor ve bazı kanser türlerine (kolon, akciğer) karşı koruyucu etki sağlıyor.

Elma ayrıca cilt sağlığına katkı sağlıyor; C vitamini kollajen üretimini artırarak cildi parlak ve genç tutuyor. Diş sağlığı için de faydalı: Isırarak yemek, dişleri temizliyor ve periodontal hastalıkları önlüyor.

Yeşil mi kırmızı mı fark etmez, her çeşit elma faydalı olsa da kabuklu tüketmek antioksidan alımını artırıyor. Günde 1-2 elma, sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabilir. Uzmanlar, pestisit kalıntılarından korunmak için iyice yıkamayı öneriyor.