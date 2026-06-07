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Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar, sayıları sınırlı olan ustalar tarafından temizlenerek sofralara ulaştırılıyor. Sektörün önemli bir parçasını oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi, günde bin adet enginar temizleyerek aylık 240 bin liraya varan gelir elde edebiliyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, sezonun başlamasıyla birlikte yoğun tempoya girdiklerini belirtti. Enginar soyumunun tanesinin 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıktığını ifade eden Nizamsever, sürekli müşteriler için fiyatın 7-8 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Günde ortalama bin enginar soyduğunu aktaran Nizamsever, bu sayede günlük yaklaşık 8 bin lira kazandığını ve aylık gelirinin 240 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.

Enginar temizlemenin sanıldığı kadar kolay olmadığını vurgulayan Nizamsever, tek bir enginarın soyumu sırasında el ve bileğin yaklaşık 40 kez döndüğünü belirterek işin ciddi ustalık ve emek gerektirdiğini ifade etti. Sezonun yaklaşık 3 ay sürdüğünü kaydeden Nizamsever, Hasanağa’daki çalışmaların ardından farklı bölgelerde devam ettiklerini söyledi.

Üretim verilerine göre Hasanağa Mahallesi’nde yaklaşık 200 dönüm alanda enginar üretimi yapılıyor. Dönüm başına ortalama 2 bin enginar hasat edildiği hesaplandığında, mahallede yaklaşık 400 bin enginarın soyum işleminden geçtiği belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 verilerine göre Bursa’da 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar üretimi gerçekleştirildi. Bu rakamlarla Bursa, İzmir’in ardından Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Üretimin önemli bölümü Mustafakemalpaşa’da 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer’de ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton olarak kaydedildi.