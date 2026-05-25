Sabahları uyanmak, odaklanmak veya günün yorgunluğunu atmak için ilk sığındığımız liman genellikle bir fincan sıcak kahve oluyor. İçeriğindeki kafein sayesinde geçici bir enerji ve zindelik veren kahve, dozunda tüketildiğinde faydalı görünse de, sınır aşındığında sinsi bir düşmana dönüşebiliyor. Uzmanlar, günlük kafein tüketimi 400 miligramı (yaklaşık 3-4 fincan filtre kahve) aştığında kahve bağımlılığının ve bunun getirdiği zararların başladığını belirtiyor.

KRONİK YORGUNLUK VE UYKUSUZLUK

Kahve bağımlılığının en yaygın zararları şu şekilde sıralanıyor:

Kafein, beyindeki "uyku sinyali" veren reseptörleri bloke eder. Akşam saatlerinde tüketilen kahve, uyku kalitesini bozarak ertesi güne daha yorgun başlanmasına ve kısır bir döngüye yol açar.

Aşırı kafein, vücutta "savaş veya kaç" hormonları olan adrenalin ve kortizol salınımını tetikler. Bu durum durup dururken sinirlilik, huzursuzluk ve panik atak benzeri kaygı bozukluklarına neden olur.

YÜKSEK TANSİYON RİSKİ

Kahvenin yüksek asidik yapısı, mide asidini artırarak reflü, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları tetikler.

Kafein, kan basıncını aniden yükseltebilir. Bağımlılık seviyesindeki tüketim, kalpte ritim bozukluğuna (çarpıntı) zemin hazırlar.

Kahve içmediğiniz günlerde şiddetli baş ağrısı, odaklanma güçlüğü ve aşırı halsizlik yaşıyorsanız, vücudunuz kafein bağımlılığının pençesinde olabilir.

Uzmanlar, gün içinde kahve içilmediğinde ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı, zihinsel bulanıklık, kas ağrıları ve aşırı halsizliğin klinik birer "yoksunluk sendromu" olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre vücut, artık normal fonksiyonlarını sürdürebilmek için dışarıdan kafein almaya muhtaç kalıyor.