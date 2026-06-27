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Kaynak: İHA

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında örtüleme çalışmaları başladı. Ürünü dolu, güneş yanığı ve olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla bağlar beyaz naylon örtülerle kaplanıyor.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı bölgede işçiler, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, gün içerisinde örtüleme işlemlerini tamamlıyor.

Emcelli Mahallesi’nden bağ işçisi Bahri Çınar, çalışmaların temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, hasat döneminde örtülerin yeniden toplandığını ifade etti. Çınar, yüksek sıcaklık nedeniyle erken saatlerde çalıştıklarını ve güneşten korunmak için sıkı önlemler aldıklarını söyledi.

Sarıgöl ve çevresinde bulunan 113 bin dekarlık üzüm bağının yaklaşık yüzde 80’inin bu sezon örtü altına alınmasının beklendiği öğrenildi. İlçe genelinde çok sayıda ekibin görev aldığı çalışmalar, bağ sahiplerinin oluşturduğu sıraya göre sürdürülüyor.

Yoğun emeğin karşılığını aldıklarını belirten işçiler, günlük yevmiyenin 2 bin 100 lira seviyesinde olduğunu dile getirdi.