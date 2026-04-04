Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNAY GÜVENÇ: 'TRABZONSPOR BİZDEN DAHA ÇOK İSTEDİ'

Maçı değerlendiren Günay Güvenç, “Bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. Zor bir deplasmandı, taraftar baskısı vardı. Ligin sonuna doğru gidiyoruz, Trabzonspor’un da büyük hedefleri var. İyi hazırlandık ama özellikle ilk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Trabzonspor bizden daha çok istedi ve bu da maçın sonucuna yansıdı maalesef.” dedi.

'UĞURCAN ÇAKIR’A YAPILANLARI KINIYORUM'

Uğurcan Çakır’a yönelik tepkilere değinen Güvenç, “İsim vermeyeceğim ama kalecimiz Uğurcan Çakır’a yapılanlar, özellikle ailesine yapılanlar… Millî duyguların yoğun yaşandığı bir haftada, performansı ortadayken; kendisine, eşine ve çocuğuna yapılanları kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

'FUTBOLU FUTBOL OLARAK GÖRMEK LAZIM'

Futbol ortamındaki gerilime dikkat çeken deneyimli kaleci, “Futbolu futbol olarak görmek lazım. Bazen sınırları aşıyoruz, kalp kırıyoruz. ‘Nabzımız yüksek’ deniliyor ama ben buna katılmıyorum. Nabzı yüksek olan hata yapar ama aynı hatayı tekrar etmez.” şeklinde konuştu.

'KÜFÜRLÜ MÜZİKLERİ KINIYORUM'

Maç öncesi ve sonrası yaşanan olaylara tepki gösteren Güvenç, “Otelimizin önünde, gece saatlerinde takımımıza edilen küfürler… Maçtan önce ve sonra, Galatasaray camiasına müzik eşliğinde küfür edilmesini de kınıyorum.” dedi.

'GALATASARAY BUNLARI UNUTMAZ'

Açıklamalarının devamında sert ifadeler kullanan Güvenç, “Galatasaray camiası bunları unutmaz; herkes bunu bir yere yazsın.” dedi ve şunları ekledi:

"Belki de üst üste dördüncü şampiyonluğumuz bazılarına ağır geliyor ama biz yine şampiyon olacağız. Bu camia buradan daha güçlü çıkacak. Unutmayacağız ama cevabımızı sahada vereceğiz

Bundan sonra sahada bambaşka bir Galatasaray olacak. Hiç kimse saha dışında bize ya da oyuncularımıza bu şekilde davranamaz. Cevabımızı sahada vereceğiz. Her şeyin bir zamanı var.”