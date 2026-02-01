Yatıyorum…

Kalkıyorum…

Düşünüyorum…

Yazıyorum…

Yine de bir türlü aklım almıyor!

*

“Olmaz” diyorum!

“Benim ülkemi yönetenler, emeklisine…

Asgari ücretlisine bu kadar da eziyet çektirmezler, onların manevi yanı güçlü insanlar!” diyor, “Bunda bir yanlışlık vardır.” diye düşünüyorum ya, buna kendim bile inanamıyorum.

Bal gibi yanlışlık yok!

*

Çünkü iktidar ve destekçisi MHP, milletine karşı samimi değiller kardeşim!

Ağızlarından çıkan başka, icraat bambaşka!

*

Sanki bu insanlar bir daha onlarla sandıkta yüzleşmeyeceklermiş gibi milleti umursamayıp, asgari ücretliye ve emekliye sefalet ücretini reva görüyorlar!

*

Bir de Sayın Bahçeli, milletin yüzüne baka baka buna ‘Sefalet Ücret’ demişti, öyle değil mi?

“Bu ‘Sefalet Ücreti’ değişmeli, insanca yaşanabilecek bir ücret verilmeli” mealinde ifadeler kullanmıştı.

Sonra, iş ciddiyete gelince de…

Yani T.B.M.M.’inde:

‘Kabul edenler-etmeyenler’ safhasına gelince, iktidarın destekçisi MHP, söylediğinin tam tersini yaparak milyonlarca çalışanı ve emekliyi ‘Yoksulluk ve Açlık Sınırı’nın altında yaşamaya mahkûm etti.

Asgari ücretliyi ve emekliyi çocuklarına ve ele güne karşı mahcup etti!

Hatta muhannete muhtaç bile ettiler!

*

Sonra da iktidarın bir milletvekili vatandaşa ‘Sefalet Ücretini’ yerinde bularak:

“Siz gelin benim yerime, benim aldığım ücretle bir ay geçinin bakalım geçinebiliyor musunuz? Benim yaptığım harcamaların altından kalkabiliyor musunuz?” diyecek. Vatandaş da ona “Biz sana yarım ederiz de o zaman da gel sen bizim aldığımız ücretle bir ay değil on beş gün yaşa!

Kira ver…

Çocuklarını okut.

Elektrik, su, doğalgaz, telefon ücreti ver…

Yol parası ver

Sineması, tiyatrosu, eğlencesi hak getire ya, sen geçin bakalım!” dediğinde, kendisini yanlış anlamış oluyoruz!

Onlar da bir hafta bile geçinemeyeceklerini biliyorlar!

*

Ne var ki insanlar, sılayı rahim yapmayı…

Komşu ilişkilerini …

Yardımlaşmayı…

Evlatlarını, torunlarını dahi görmeye bitirmişlerken, yaklaşık 200-400 bin TL. arasında maaş alan milletin vekili, milletine “Sen gel benim yerime ve bu parayla geçin geçinebilirsen!” diyor.

*

Buna da ne iktidar ne MHP liderleri bir şey diyemiyor!

Ama yıllar önce -hatta bu kadar acımasız bile değilken- bugünün iktidar partisinin lideri o günün iktidarına “Zalim iktidar!” diyerek, istifaya zorlarken, bugün aynı ifade mevcut iktidara kullanılsa, yanlış mı olur yoksa?

‘Kıymet bilmez ve iyilikten anlamaz(!)’ denilen bizler mi suçlu oluruz?

*

Yok yok anlamıyorum!

Böyle bir yaklaşımın ne dine…

Ne vicdana…

Ne ahlâka…

Ne adalete sığar bir yanı yok.

Ama her nedense AKP ve onun destekçisi MHP’nin oylarıyla, milletine böyle bir yaşam reva görüldü!

Vicdanlarına bunu nasıl anlatıyorlardır, sahiden anlayamıyorum!

*

Ha sahi; İBB davasının TRT’de yayınlanabileceği yönünde ışık yakmışlardı, ondan da vaz geçtiler.

Niye acaba?

Ne güzel olurdu, ‘Ak ile kara’ milletin gözü önünde ortaya çıkardı.

Ama olmadı işte.

Orada da söz tutulamadı.

*

Niye biliyor musunuz?

İktidarın bu milletin vebaline girdiğini düşünüyorum.

Hepsi de millete karşı vebal altındalar.

Ama onlar balığın tamamını yiyip, bize kılçıklarını yedirmeyi sürdürmek istiyorlar!

Duygularımızı sömürmeye devam edecekler de ondan!

*

İnanın aklımı kullanmam gerektiğini anladım.

Gün ola harman ola!

Ya sabır ya selamet!