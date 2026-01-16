Soğuk bir ortamda olmamanıza rağmen gün içinde sürekli üşüme hissi yaşıyorsanız, bunun nedeni sadece hava sıcaklığı olmayabilir. Uzmanlara göre bu durum, vücudun verdiği bazı sinyallerle ilişkili olabilir.

Gün içinde sık üşümenin yaygın nedenleri şöyle sıralanıyor:

DEMİR EKSİKLİĞİ

Kandaki demir seviyesinin düşük olması, dokulara yeterince oksijen taşınamamasına yol açabilir. Bu durum, özellikle eller ve ayaklarda soğukluk hissiyle kendini gösterebilir.



TİROİT BEZİNİN YAVAŞ ÇALIŞMASI

Metabolizmayı doğrudan etkileyen tiroit hormonlarının düşük olması, vücut ısısının dengelenmesini zorlaştırabilir. Sürekli üşüme hissi bu belirtilerden biri olabilir.

UZUN SÜRE AÇ KALMAK

Gün içinde öğün atlamak ya da yetersiz beslenmek, vücudun enerji tasarrufuna girmesine neden olur. Bu da üşüme hissini artırabilir.

YOĞUN YORGUNLUK VE STRES

Fiziksel ve zihinsel yorgunluk, vücudun ısı düzenini etkileyebilir. Stres altında olan kişiler, ortam sıcak olsa bile kendilerini üşüyor gibi hissedebilir.



HAREKETSİZ YAŞAM

Gün boyu masa başında oturmak ya da yeterince hareket etmemek, kan dolaşımını yavaşlatabilir. Bu da soğukluk hissine yol açabilir.



Uzmanlar, üşüme hissinin uzun süredir devam etmesi, baş dönmesi, halsizlik ya da çabuk yorulma gibi belirtilerle birlikte görülmesi halinde basit kan testleriyle demir ve tiroit değerlerinin kontrol edilmesini öneriyor. Ancak tek başına üşüme hissinin her zaman ciddi bir sağlık sorunu anlamına gelmediği de vurgulanıyor.