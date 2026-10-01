Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Niğde’de hayvan sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması amacıyla denetimler günün ilk ışıklarıyla başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, Niğde Hayvan Pazarı’nda sahaya çıkarak kontrol ve denetimlerini gerçekleştirdi.

Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla Türkiye genelinde sürdürülen saha çalışmalarına Niğde’de de devam ediliyor.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, Niğde Hayvan Pazarı’nda gün doğmadan denetim ve kontrol çalışmalarına başladı.

Hayvan pazarlarının, farklı bölgelerden getirilen hayvanların bir araya geldiği önemli merkezler olması nedeniyle veteriner sağlık kontrolleri ve hayvan hareketlerinin takibi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ekipler, hayvan pazarındaki faaliyetleri sahada takip ederek gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.

GÜN DOĞMADAN SAHAYA ÇIKTILAR

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Hayvan Sağlığı ekiplerinin günün erken saatlerinde Niğde Hayvan Pazarı’nda görev yaptığı belirtildi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gün doğmadan, görev başındayız.” ifadelerine yer verilirken, çalışmaların hayvan sağlığının korunması ve hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin erken saatlerde gerçekleştirdiği saha çalışmaları, hayvan pazarlarında denetimin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmadığını da ortaya koyuyor.

HAYVAN HAREKETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Hayvanların farklı işletme ve bölgeler arasında taşınması, hayvan sağlığı açısından yakından takip edilmesi gereken süreçlerin başında geliyor.

Özellikle hayvan pazarları gibi çok sayıda hayvanın ve yetiştiricinin bir araya geldiği alanlarda gerçekleştirilen kontroller; hayvanların sağlık durumlarının izlenmesi, hareketlerin kayıt ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ve olası risklerin erken fark edilmesi açısından önem taşıyor.

Niğde’de görev yapan Hayvan Sağlığı ekipleri de bu kapsamda pazar alanındaki çalışmaları yerinde takip ediyor.

AMAÇ: HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin temel hedeflerinden biri, hayvan sağlığının korunması ve olası hayvan hastalıklarının yayılma riskinin azaltılması.

Veteriner sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen saha kontrolleri, yalnızca yetiştiriciler açısından değil, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor.

Hayvan sağlığının korunması; üreticilerin ekonomik kayıplarının önlenmesi, hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi ve hayvan hareketlerinin düzenli biçimde takip edilebilmesi açısından kritik bir görev olarak öne çıkıyor.

SAHADA KESİNTİSİZ DENETİM

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma, tarım ve hayvancılık sektöründe kamu denetiminin sahadaki yansımalarından biri oldu.

Günün erken saatlerinde başlayan denetimlerde ekipler, hayvan pazarındaki hareketliliği takip ederken hayvan sağlığının korunmasına yönelik görevlerini sürdürüyor.

Müdürlüğün paylaşımında da vurgulandığı üzere ekipler, “Sahada, görevimizin başındayız.” mesajıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ÜRETİCİLER İÇİN DE ÖNEMLİ

Hayvan sağlığına yönelik denetimler, yalnızca kamu otoritelerinin sorumluluğu olarak değil, yetiştiricilerin ve hayvan sahiplerinin de ortak sorumluluk alanı olarak değerlendiriliyor.

Hayvanların sevk ve hareketlerinin ilgili kurallara uygun yürütülmesi, sağlık kontrollerinin aksatılmaması ve şüpheli durumların yetkili birimlere bildirilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadelede önem taşıyor.

Niğde’de Hayvan Sağlığı ekiplerinin pazar alanındaki çalışmaları da bu kapsamda devam ederken, sahadaki kontrollerin hayvan sağlığının korunmasına yönelik kamu hizmetlerinin önemli bir ayağını oluşturduğu görülüyor.

GÜN DOĞMADAN BAŞLAYAN MESAİ

Niğde Hayvan Pazarı’ndaki denetim, tarım ve hayvancılık alanında görev yapan ekiplerin çalışmalarının günün erken saatlerinden itibaren başladığını bir kez daha ortaya koydu.

Hayvan sağlığının korunması, hareketlerin kontrolü ve sahadaki risklerin yakından takip edilmesi amacıyla ekipler görev başında.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, kentte hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve kontrollü şekilde yürütülmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor.