Uzun süredir altının gölgesinde kalan gümüş, son yıllardaki güçlü performansıyla yeniden öne çıktı. Artan jeopolitik riskler, enflasyon ve faiz politikalarındaki belirsizlikler yatırımcıların gümüşe yönelmesini hızlandırdı.

Uzmanlara göre özellikle doların değer kaybettiği dönemlerde gümüş ve altın gibi fiziki varlıklara talep artıyor.

FİYATLAR KISA SÜREDE İKİYE KATLANDI

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre 2025 yılı başında ons başına yaklaşık 30 dolar seviyesinde bulunan gümüş, 2026 başında 121 dolarla tarihi zirvesini gördü. Ancak bu yükselişin ardından sert dalgalanmalar da dikkat çekti.

Analistler, 113 dolar seviyesinin aşılmasının ardından fiyatın kısa sürede 77 dolara gerilediğini ve gümüşte oynaklığın rekor seviyelere ulaştığını vurguluyor.

SANAYİ TALEBİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Gümüşe yönelik talep yalnızca yatırım kaynaklı değil. Güneş panelleri, otomotiv ve elektronik üretiminde artan kullanım, endüstriyel talebi güçlü şekilde destekliyor.

Altının pahalı hale gelmesi de yatırımcıları daha ulaşılabilir bir alternatif olan gümüşe yönlendiriyor.

YENİ FİYAT TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

Artan talep ve küresel gelişmeler doğrultusunda büyük finans kuruluşları gümüş fiyatı beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

UBS Group, gümüşün 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

HSBC, 2026 için ortalama 75 dolar, 2027 için ise 68 dolar tahmininde bulunurken önceki projeksiyonlarını yukarı çekti.

JPMorgan ise arzın sınırlı olması nedeniyle fiyatların 81 dolar seviyesine çıkabileceğini değerlendiriyor.



1000 DOLAR SENARYOSU GERÇEKÇİ Mİ?

Piyasada zaman zaman dile getirilen “gümüş 1000 dolar olur mu?” tartışmalarına da değinen analistler, bu senaryonun kısa vadede gerçekçi olmadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda gümüş fiyatlarının 100-150 dolar bandında dengelenmesi daha olası bir senaryo olarak öne çıkıyor.

DALGALANMA SÜRECEK UYARISI

Gümüşte yükseliş beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, uzmanlar yüksek oynaklık riskine dikkat çekiyor.

Küresel ekonomik gelişmeler, faiz politikaları ve jeopolitik riskler gümüş fiyatlarının yönünü belirlemeyi sürdürecek.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.