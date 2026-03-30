Küresel emtia piyasalarında gümüş, son yılların en çarpıcı yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. 2020’deki dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 945 değer kazanan gümüş, 121,65 dolarla tarihi zirvesine çıktı.

Ancak bu sert yükselişin ardından gelen hızlı geri çekilme, piyasada yeni bir yön arayışını gündeme getiriyor. Uzmanlara göre gümüşte uzun vadeli yükseliş trendi korunurken, kısa vadede dalgalı ve temkinli bir görünüm söz konusu.

REKOR SONRASI DÜZELTME

Gümüş fiyatları yılın başında ulaştığı zirvenin ardından güçlü bir düzeltme sürecine girdi. Fiyatların yaklaşık yüzde 50 gerilemesi, kısa vadeli yükseliş momentumunun zayıfladığını gösteriyor.

Teknik göstergelerde de bu zayıflama dikkat çekiyor. RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden nötr seviyelere gerilemesi ve MACD histogramının aşağı yönlü hareketi, piyasada satış baskısının arttığını ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ 45 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİ ÇEKİLEBİLİR

Analistler, gümüşte 59,5 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamanın ve 62,5 dolar civarındaki 200 günlük ortalamanın kritik destek noktaları olduğunu vurguluyor.

Bu seviyelerin korunması, fiyatların daha derin bir düşüşe girmesini engelleyebilir. Ancak bu desteklerin kırılması halinde gümüşün 45 dolar seviyesine kadar geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.

DİRENÇ NOKTALARI YÜKSELİŞİN ANAHTARI

Yukarı yönlü hareketlerde ise 78,5 dolar ve 84,2 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Bu seviyelerin aşılması durumunda gümüş fiyatlarının yeniden 100 dolar bandına doğru yükselişe geçebileceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre özellikle 84 doların üzerindeki kalıcılık, yükseliş trendinin yeniden güç kazandığını gösterebilir.

UZUN VADEDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Gümüşte teknik göstergeler kısa vadede karışık sinyaller veriyor. Günlük ve kısa vadeli grafiklerde düşüş eğilimi dikkat çekerken, uzun vadeli göstergeler hala güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor.

Aylık grafiklerde görülen “golden cross” oluşumu, piyasada uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü gösteriyor.

PİYASADA KRİTİK EŞİK

Gümüş fiyatları şu anda önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Kısa vadede satış baskısı devam ederken, uzun vadeli yatırımcılar için yükseliş potansiyeli korunuyor. Analistler, özellikle destek seviyelerinin korunup korunamayacağının önümüzdeki dönemde fiyatların yönünü belirleyeceğini ifade ediyor.