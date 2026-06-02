Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gümüşhane’nin köklü mutfak kültürü ve tescilli tatları, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında görücüye çıktı. Gümüşhane Valiliği koordinesinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programda, kente özgü coğrafi işaretli ürünler ve yöresel yemekler davetlilerin beğenisine sunuldu.

COĞRAFİ İŞARETLİ VE GELENEKSEL TATLAR İKRAM EDİLDİ

Kentin gastronomi zenginliğini yansıtan etkinlikte misafirler; gendime çorbası, siron, erişte tatlısı, pestil ve köme gibi Gümüşhane ile özdeşleşmiş özel lezzetleri tatma imkânı buldu. Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımcılara yönelik hazırladığı video mesajın gösterimi de gerçekleştirildi.

BU YILIN TEMASI: "BİR SOFRADA MİRAS"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki ana temasının "Bir Sofrada Miras" olarak ilan edildiğini belirtti. Sürmeli, bu temanın yalnızca yemekleri değil, sofralara işlenmiş hikayeleri, hatıraları, gelenekleri, kültürel değerleri ve nesilden nesle aktarılan birikimleri de ön plana taşıdığını belirtti.