Gümüşhane'nin saklı hazinesi... "Eski Mardin" kendine hayran bırakıyor

Etkinliğe katılan ve Tekke beldesinden olan Burak Işık da, "Yürüdüğümüz rota aslında Tekke'nin eski yerleşim merkezi. Burası, mimari yapısı ve kullanılan taş işçiliği nedeniyle 'Eski Mardin' olarak anılıyor. 1993 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet alanı ilan edilince maalesef kaderine terk edilmiş. Oysa Roma dönemi haritalarında bile bu bölgenin stratejik bir ticaret yolu olduğu görülüyor. Bu harika dokunun konaklama ve gastronomi turizmine kazandırılması, Gümüşhane'ye büyük bir katma değer sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sporcu Ceylan Vargün ise, "Yaklaşık 10 kilometrelik, bol oksijenli ve kuş sesleri eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ara ara yağmur yağsa da doğanın uyanışına tanık olmak ruhumuzu dinlendirdi. Parkurun sonuna doğru karşılaştığımız peri bacaları ve şelale manzarası tam bir ödül gibiydi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tarihin içinde çayımızı içmek harika bir duyguydu" diye konuştu.