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Kaynak: İHA

Gümüşhane’nin engebeli ve kayalık arazisinde çekilen görüntüler, yaban hayatındaki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şubesi görevlilerinden Yusuf Özkan’ın kamerasına yansıyan anlarda, anne yaban keçisinin çetin yamaçlarda ustalıkla tırmanarak minik yavrusuna rehberlik ettiği görüldü.

Engebeli zemin nedeniyle hareket etmekte zaman zaman zorlanan yavru yaban keçisi, engel tanımayarak annesinin izinden gitmeyi sürdürdü. Yavrusunun her adımını yakından izleyen anne yaban keçisi, adeta bir tırmanma eğitimi gerçekleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya kanallarında yayınlanan video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşımda, "Anne öğretiyor, minik çırak pes etmiyor. Bir gün o da ustası kadar iyi tırmanacak" ifadelerine yer verildi.