Gümüşhane'de Sarıçiçek Vadisi sarıya büründü: 20 günlük görsel şölen başladı

Sarıçiçek Vadisi'ni ziyaret etmek için ilk kez bölgeye gelen Mehmet Kaçan, alanın kolay ulaşılabilir olmasının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "Gümüşhane merkezine oldukça yakın ve düz bir yolu var. Dağların arasında böylesine muazzam bir sarı vadiyle karşılaşmak büyüleyici. Havalar serin gittiği için çiçekler yeni açıyor ancak bu haliyle bile yeşil ve sarının uyumu, temiz havası insanı etkiliyor. Herkesin bu doğa harikasını görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.