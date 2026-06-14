Gümüşhane merkez sınırları içinde yer alan; Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köylerini kapsayan Sarıçiçek Vadisi, baharın gelişiyle birlikte adeta sarı bir halıya büründü. Deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikte bulunan bu devasa havza, her yıl olduğu gibi bu sene de büyüleyici bir doğa manzarasına ev sahipliği yapıyor.
Gümüşhane'de Sarıçiçek Vadisi sarıya büründü: 20 günlük görsel şölen başladı
Gümüşhane merkeze bağlı Sarıçiçek Vadisi, endemik sarı çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Soğuk hava nedeniyle bu yıl 20 gün gecikmeli başlayan ve sadece 20 gün süren bu doğa harikası, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.Kaynak: İHA
Bölgede bu yıl etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası, geleneksel görsel şölenin yaklaşık 20 gün rötar yapmasına neden oldu. Normal şartlarda daha erken açan ve yöre halkı tarafından "At ayağı" olarak nitelendirilen sarı çiçekler, gün dönümü arefesinde havaların ısınmasıyla birlikte yüzünü yeni yeni göstermeye başladı.
Tarihi köy odalarıyla dünya çapında ün kazanan Sarıçiçek köyünün dağlarından süzülen berrak sular, vadideki iki tarihi köprünün altında birleşiyor. Akhisar köyü eski muhtarı Mahmut İslamoğlu, vadinin yapısı ve artan ilgiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Burası Ardıç köyünden başlayıp Sarıçiçek yaylalarına kadar uzanan, dört köyümüzün ortak havzasıdır. Vadimiz boydan boya yeşilin ve sarının tonlarıyla kaplanır. Çiçeklerin kalıcılık süresi hava şartlarına bağlı olarak 10 ila 15 gün arasında değişir. Bu yıl yağışlar nedeniyle süreç geriden geldi. Son dönemde medyanın da etkisiyle vadiye ilgi çok arttı; özellikle hafta sonları aileler nehir kenarında dinlenmek için burayı tercih ediyor."
Sarıçiçek Vadisi'ni ziyaret etmek için ilk kez bölgeye gelen Mehmet Kaçan, alanın kolay ulaşılabilir olmasının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, "Gümüşhane merkezine oldukça yakın ve düz bir yolu var. Dağların arasında böylesine muazzam bir sarı vadiyle karşılaşmak büyüleyici. Havalar serin gittiği için çiçekler yeni açıyor ancak bu haliyle bile yeşil ve sarının uyumu, temiz havası insanı etkiliyor. Herkesin bu doğa harikasını görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Vadideki sarı çiçeklerin solmasının ardından, bölge farklı tür ve renklerdeki çiçeklerle canlanmaya devam edecek. Tarihi köprülerle doğanın buluştuğu Sarıçiçek Vadisi, her mevsim yenilenen yapısıyla doğaseverlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.