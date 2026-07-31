Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı

Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı

Gümüşhane’de bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri", Askeri Bando Takımı eşliğinde yapılan renkli kortej yürüyüşüyle kapılarını açtı.

Kaynak: İHA
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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 1

Gümüşhane Belediyesi ev sahipliğinde; Valilik, Yunus Emre Enstitüsü ve paydaş kurumların destekleriyle hayata geçirilen festivalin açılışı görkemli oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan ve Askeri Bando Takımı’nın ezgileri eşliğinde devam eden kortej yürüyüşü, Belediye binası önünde tamamlandı. Atatürk Caddesi’ndeki etkinlik alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmi program icra edildi.

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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 2

"KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI"

Organizasyonun açılışında konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, festivalin "Ortak Zaman Sahnesi, Kültürlerin Buluşması" teması altında gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu buluşmanın kentin tanıtımına önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı. MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük etkinliğin son yılların en coşkulu organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çekerken, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ise organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek festivalin hayırlı olmasını diledi.

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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 3

DÜNYA KÜLTÜRLERİ GÜMÜŞHANE’DE BULUŞTU

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Meksika, Kırgızistan, İran, Özbekistan, Moldova, Bosna Hersek ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen halk oyunları ekipleri performanslarıyla göz doldurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergilenen danslar izleyicilerden tam not aldı.

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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 4

30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında sürecek festival boyunca konserler, sergiler, çocuk şenlikleri, doğa gezileri, gastronomi tadımları ve sportif müsabakalar katılımcılarla buluşmaya devam edecek.

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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 5
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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 6
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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 7
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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 8
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Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı - Resim: 9
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