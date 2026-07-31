Gümüşhane'de renkli buluşma: "Uluslararası Kültür Sanat Tanıtım Günleri" coşkuyla başladı

Gümüşhane Belediyesi ev sahipliğinde; Valilik, Yunus Emre Enstitüsü ve paydaş kurumların destekleriyle hayata geçirilen festivalin açılışı görkemli oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan ve Askeri Bando Takımı’nın ezgileri eşliğinde devam eden kortej yürüyüşü, Belediye binası önünde tamamlandı. Atatürk Caddesi’ndeki etkinlik alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmi program icra edildi.