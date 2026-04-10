Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü yakınlarında yaşandı. Yeniyol 75’inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. yönetimindeki servis minibüsü, karşı yönden gelen Nafiz A. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ulviya Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.