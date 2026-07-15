Kaynak: İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Yaylalı köyü sınırlarında yer alan Kaşdibi Yaylası'nda bir ayı saldırısı gerçekleşti. Eski mermer ocağı mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban İbrahim Topal, arazide parçalanmış bir düvenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Giresun'un Eynesil ilçesinden bölgeye gelen çoban Topal, son dönemde yayla genelinde ayıların sıklıkla görüldüğünü ve bu durumun hem kendileri hem de sürüleri için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Yaşadığı zorlu süreci ve bölgedeki son durumu aktaran İbrahim Topal, gece gündüz sürekli tetikte beklediklerini ifade etti. Topal, yaşadıkları tehlikeyi şu sözlerle anlattı:

"Ayı burada bir düveyi parçalamış. Hayvanın sahibine büyük geçmiş olsun. Üç beş gecedir gözümüze uyku girmiyor. Ayılar bizi burada çok sıkıştırıyor. Köpeklerimiz sayesinde ayının geldiğini ve bölgede olduğunu fark edebiliyoruz. Ayı bizim sürümüze de yaklaştı. Köpeklerin sesini duyunca hemen dışarı çıktım. Şu ana kadar ayıya malımızı vermedik ama bundan sonrası daha da tehlikeli görünüyor."

Ayıların daha önce kendi hayvanlarını da yokladığını belirten çoban, bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan tüm üreticilerin ve çobanların büyük bir korku ve huzursuzluk içinde olduğunu vurguladı.