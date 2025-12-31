Gümüşhane Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edildiğinin açıklanmasının ardından çocuklar soluğu sokaklarda aldı. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, mahalle aralarındaki yokuşlarda poşet ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Bazı çocuklar kartopu oynarken, aileler de çocuklarının mutluluğunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Kent genelinde kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, renkli görüntülere sahne oldu.

Kar tatilini haber alır almaz soluğu dışarda aldığını söyleyen Arif Taha Muş (13), "Sabah uyandığımda kar çok yağıyordu tatil olmamıştı ama öğleden sonra tatil olduğunu duyduğumda çok sevindim. Daha sonra cuma gününün de tatil olduğunu duyunca havalara uçtuk. Şimdi burada kaymaya başladık. Çok eğleniyoruz herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Kar yağdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Miraç Efe (9) "Sabah babam kar yağdığını söyledi, görünce çok mutlu oldum okula gittim. Öğlene kadar ders işledik sonra tatil olduğunu öğrendik havalara uçuştuk. Daha sonra kartopu oynadık çok eğlendik" diye konuştu.

Emirhan Akhan da (11), "Kar tatili oldu çok mutluyuz biz de buraya kaymaya geldik. Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.