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Kaynak: AA / İHA

Kaza, Kelkit-Şiran Karayolu Çilhoroz mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Selami E. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan yolcu Asker Erdoğan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü Selami E. ile eski MHP Kelkit İlçe Başkanı Özkan K., ilk müdahalelerinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.