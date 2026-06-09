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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takıma destek vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Şehrin farklı noktalarına Türk bayrakları asılırken, vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Milli takım heyecanını kent genelinde yaşatmak isteyen ekipler, vatandaşlara Türk bayrakları dağıtarak ay-yıldızlı ekibe destek çağrısında bulundu.

Gençlik Merkezi personeli Aleyna Tuncer Özdemir, vatandaşlara Türk bayrakları dağıttıklarını belirterek, "Esnafımız, halkımız çok heyecanlı. Türk bayraklarını dağıtırken onların gözlerindeki heyecanı görmek bize de mutluluk verdi." dedi.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Zeynep Aydın ise Türk bayraklarını dağıtırken ayrı bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

İş yerine Türk bayrağı asan esnaf Kemal Çakmak da 24 yıl aradan sonra aynı coşkuyu tekrar yaşayacaklarını belirterek, "Çok mutluyuz. İyi bir kadromuz var. Bu sene inşallah kupayı alacağız." diye konuştu.