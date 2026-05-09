Karadeniz'in iç kesimlerinde bahar bereketi yaşanıyor. Gümüşhane'de enerji üretiminin can damarı olan Torul ve Kürtün Barajları, bol yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Uzun yıllardır istenilen seviyeye gelmeyen dev tesislerde, su seviyesi maksimum noktaya çıkınca tahliye için düğmeye basıldı.

HARŞİT ÇAYI’NDA SU SEVİYESİ ZİRVE YAPTI

Baraj göllerinde suyun maksimum işletme seviyesini aşması üzerine, enerji üretimi dışında kalan fazla suyun tahliyesi için savaklar açıldı. Dev kapakların açılmasıyla birlikte Harşit Çayı yatağına bırakılan yüksek debili su, bölgede izlenmesi keyifli ama dikkat edilmesi gereken bir manzara oluşturdu. Yetkililer, dere yatağı çevresindeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"ALLAH BİZİ UNUTMAZ": KÖYLÜLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kuraklık endişesinin yerini bereketin aldığını belirten bölge sakinleri, yıllar sonra gelen bu doluluğun hem tarım hem de enerji üretimi için kritik olduğunu ifade ediyor. Kirazlık köyü sakinlerinden Hasan Altıparmak, "Herkes barajlar kuruyor, susuz kalacağız diyordu ama Allah bizi unutmadı. Bak verdi yağmurları, doldu barajlarımız. Artık fazla su tahliye edilir hale geldi" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"SU BOL, İSTEYENE VEREBİLİRİZ"

Geçmiş yıllardaki kurak tablodan sonra bu yılki durumun çok farklı olduğunu vurgulayan Bayram Demirci ise durumu şu sözlerle özetledi: "Önceki yıllarda yağmurlar azalmıştı, barajlar tam dolmuyordu. Ama bu sene çok şükür iyi doldu. Hatta o kadar çok ki, su bol isteyenlere verebiliriz."