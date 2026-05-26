Gümüşhane genelinde etkili olan aşırı yağışlar, altyapıda hasara yol açarak trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, aralıksız süren sağanak yağışların ardından merkez Karşıyaka Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerindeki yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Yolun aniden göçmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

EKİPLER ALARMDA: ÇÖKME RİSKİ DEVAM EDİYOR

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yoldaki hasarın boyutunu inceleyerek yeni bir çökme tehlikesinin sürdüğünü tespit etti. Olası bir facianın önüne geçebilmek adına cadde çevresine güvenlik şeritleri çekildi ve yol tamamen araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin tehlike arz eden bölgedeki detaylı inceleme, tespit ve güvenlik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Ulaşımın ne zaman normale döneceği ise yapılacak dolgu ve onarım çalışmalarının ardından netlik kazanacak.