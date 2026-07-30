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Kaynak: İHA

Gümüşhane’nin en yüksek noktalarından biri olan Kazıkbeli Yaylası Yılanlı Obası'nda yaz sezonunu ailesiyle geçiren 10 yaşındaki Nehir Karadeniz, acı bir olayla sarsıldı. Gün boyunca yanından ayırmadığı ve birlikte vakit geçirdiği "Yaman" isimli buzağısının hayatını kaybetmesi, küçük kızı derin bir üzüntüye boğdu.

Hayvanının başucundan uzun süre ayrılmayan minik Nehir, gözyaşlarına engel olamadı. Sevdiği buzağısına son kez sarılarak veda eden çocuğun yaşadığı büyük acı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Nehir'in buzağısına gösterdiği saf sevgi ve hüzün dolu vedası, izleyen herkese duygusal anlar yaşattı.