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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı TEM, JASAT, Narkotik ve Şiran İlçe Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde İnözü köyünde B.Ş. isimli şahsın adresine baskın düzenledi.

Savcılık izniyle evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca şarjörleri ile çok sayıda 9 mm ve 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

BELEN KÖYÜNDE KAÇAK ALKOL VE ELEKTRONİK SİGARA YAKALANDI

Şiran’ın Belen köyünde ikamet eden M.Z.’nin adresine yönelik düzenlenen ikinci operasyonda ise ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 13 litre el yapımı alkol, 20 litre etil alkol, 11 adet elektronik sigara tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatlar ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonların ardından B.Ş. ve M.Z. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu ve 2521 Sayılı Av Tüfekleri Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem yürütülüyor.