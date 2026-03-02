Giresun karayolunda iki ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Ekiplerin uzun uğraşları ile yolu temizlemelerinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Gümüşhane ile Giresun’u birbirine bağlayan karayolunda, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi Karaçukur Mahallesi mevkisi ile Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyü mevkisinde 2 ayrı heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve irili ufaklı kaya parçalarının yola savrulması sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.