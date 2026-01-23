Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlik sebebiyle ABD varlıklarına olan güvenin azalmasıyla gümüş yeni bir rekor kırdı. Gümüş fiyatları, New York Ticari Borsası’nda (COMEX) işlem gören vadeli kontratlarda tarihi bir eşiği aşarak ilk kez ons başına 100 dolar seviyesine çıktı.

Fiyatlardaki bu sert artışta arz ve talep dengesinde meydana gelen sıkışmanın belirleyici rol oynadığı belirtiliyor. Özellikle sanayi kaynaklı talebin güçlü seyrini koruması, gümüşe olan ilgiyi yükseltirken, yatırımcıların gümüşü güvenli liman varlığı olarak görmesi de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu iki unsurun birleşimi, gümüşün rekor seviyelere ulaşmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

"ABARTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Uzman analistler, "ABD'ye ve varlıklarına olan güven sarsıldı, belki de kalıcı olarak ve bu durum parayı değerli metallere yönlendiriyor. Bu yüzden 'kopuş' kelimesi sıkça kullanılıyor. Bunun abartı olduğunu düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

ALTIN YİNE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Öte yandan altının ons fiyatı ise 4973 dolara ulaşarak rekor kırdı.