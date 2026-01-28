Piyasalarda artan jeopolitik riskler altın kadar gümüş fiyatlarının sert şekilde artmasına neden oldu. Piyasadaki en değerli ikinci metal olan gümüşün ons fiyatı 2026 yılında tarihinde ilk kez 100 dolar barajını geçti. Gümüş pazartesi günü 117,71 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini görürken bugün ise yüzde 2 değer artışı ile 114 doları görerek rekor seviyeye yaklaştı.

Son bir haftalık ve bir aylık değer artışlarına bakıldığında yatırımcılar gümüşten altına kıyasla daha fazla kazandı. Ons fiyatlarına göre bakıldığında gümüşte bir haftalık değer artışı yüzde 22,76 olurken altın ise yüzde 8,81 oranında artış gösterdi.

Bir aylık verilerde ise gümüş yatırımcısına yüzde 45,22 oranında kazandırırken altın ise yüzde 16,22 oranında değer kazandı.

GÜMÜŞTE YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Fiyat artışında altınla yarışan gümüşte yeni bir rekor beklentisi çıktı. ABD’li dev banka Citi, gümüşün 3 ay içinde 150 doları görmesini bekliyor. ABD’li banka daha önce gümüşün 100 dolara çıkmasını bekliyordu. Citi, bu revizyonun arkasında güçlü fiyat momentumu, değerli metallere yönelen sermaye akışı ve fiziksel arzda yaşanan sıkışıklığın bulunduğunu belirtti.

Citi, gümüşü 'altının steroidli hali' olarak tanımlarken, yatırımcıların altından gümüşe yöneldiğine dikkat çekti. Kuruma göre gümüş, tarihsel ölçütlere kıyasla hala altına göre iskontolu işlem görüyor ve bu durum daha fazla 'yakalama rallisine' alan bırakıyor.

Citi, önümüzdeki haftalarda gümüş fiyatlarında yüzde 30-40 ilave yükseliş potansiyeli görüyor. Bu da fiyatların 150 dolar/ons seviyesine ulaşabileceği anlamına geliyor.