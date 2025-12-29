Artan jeopolitik riskler ve FED’in faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarında üst üste rekorların gelmesinin önünü açarken aynı durum en değerli ikinci metal gümüşte de yaşandı. Gümüşün ons fiyatı bir yılda yüzde 170’in üstünde değer kazandı.

Bir dönem 70 doları görmesi hayal olarak görülen gümüş için artık üç haneli rakamlar konuşuluyor. Ekonomim’den Evrim Küçük’ün derlediği habere göre, SMC Global Securities’in Kıdemli Emtia Araştırma Analisti Ravinder Sharma, “Piyasalar 2026’ya doğru ilerlerken, ons başına 100 dolarlık seviye artık tamamen spekülatif bir tahmin olarak görülmüyor” dedi. Sharma, “Şu anda geçerli olan genel görüş, ons başına 70 ila 85 dolar aralığında bir fiyat. Ancak gümüşün yüksek beta özellikleri, önemli direnç seviyeleri aşıldığında fiyat hareketlerinin altına göre daha hızlı ivme kazanma eğiliminde olduğu anlamına geliyor” şeklinde konuştu.