Değerli metaller dünyasında "sessiz ama derinden" ilerleyen gümüş, 11 Mayıs itibarıyla ons başına 80,24 dolar seviyelerinde tutunarak gücünü tazeledi. ABD-İran arasındaki ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normale dönmesiyle jeopolitik riskler bir nebze azalsa da, gümüşün asıl gücü sanayideki vazgeçilmezliğinden geliyor.

6 YILDIR BİTMEYEN AÇIK: STOKLAR ERİYOR

Silver Institute verilerine göre gümüş piyasası 2026 yılında, üst üste altıncı kez arz açığı vermeye hazırlanıyor. Yer üstü gümüş stoklarının 2021'den bu yana 762 milyon ons azaldığı belirtilirken, bu yıl beklenen 46,3 milyon onsluk ek açık fiyatlardaki yükselişin temel yakıtı oluyor.

TEKNOLOJİ ORDUSU GÜMÜŞÜN PEŞİNDE

Gümüş artık sadece bir takı ya da yatırım aracı değil; geleceğin teknolojilerinin kalbi haline geldi.

Güneş Enerjisi: Panellerin üretiminde kritik rol oynuyor.

Elektrikli Araçlar & 5G: Elektronik aksamların vazgeçilmezi.

Yapay Zeka: Yeni nesil donanımlar gümüş talebini katlıyor. Çin’in devasa fiziki ithalatı da eklendiğinde, piyasada "fiziki gümüş bulma" yarışı kızışıyor.

TEKNİK ANALİZ: "BULLİSH FLAG" FORMASYONU

Uzmanlar, teknik tabloda gümüşün bir konsolidasyon sürecinde olduğunu ancak yönün yukarı olduğunu vurguluyor. 79,91 dolar seviyesinden güç alan fiyatların, teknik dilde "boğa bayrağı" (bullish flag) olarak bilinen yükseliş formasyonunu tamamlamak üzere olduğu ifade ediliyor.

Kritik Seviyeler:

Direnç: 82,14 dolar (Aşılması durumunda hedef 83,71 dolar).

Destek: 78,52 – 79,91 dolar bandı.

Zarar Kes: 79,91 doların altı.

RSI göstergesinin henüz "aşırı alım" bölgesine girmemiş olması, gümüşün yeni bir ralli için hala alanı olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için 82 dolar barajı, gümüşün "yeni normali"ne geçiş kapısı olarak görülüyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.