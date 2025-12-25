Gümrük kapılarında, uyuşturucu maddelere yönelik yürütülen operasyonlar, son yılların en çarpıcı rakamlarını ortaya koydu. Ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı türlerde tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan ürünlerin piyasa değerinin milyarlarca lirayı bulması dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; gümrük kapılarında türlerine göre en fazla ele geçirilen uyuşturucu esrar oldu. Esrarı ise metamfetamin takip etti.

Gümrüklerde türleri ve miktarına göre ele geçirilen uyuşturucu maddeler şöyle:

"Eroin 758,2 kilo, afyon sakızı 367,38 kilo, baz morfin 1,03 kilo, esrar 13 ton 935 kilo, sentetik esrar 236,01 kilo, kokain 1 ton 236 kilo, amfetamin 13,38 kilo, metamfetamin 7 ton 299,41 kilo, khat 1 ton 416 kilo, psicoline 0,97 kilo, BZP 1 ton 143 kilo, sentetik ecza 4 ton 424 kilo, diğer türler 3,40 kilo, methadone 14,58 kilo, ara kimyasallar 2 ton 349 kilo."

UYUŞTURUCU MADDE MİKTARINDA ARTIŞ

Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük kapılarındaki operasyonlarda ayrıca 377 bin 721 ecstasy ile 3 milyon 530 bin 505 captagon hap ele geçirildi. Gümrük kapılarında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında da artış yaşandı.

2023'te 5 milyar 474 milyon 461 bin 285 lira piyasa değerinde 9 ton 910 kilo, 2024'te 30 milyar 449 milyon 821 bin 66 lira değerinde 23 ton 292 kilo, bu yıl ocak-kasım döneminde 41 milyar 702 milyon 807 bin 20 lira değerinde 33 ton 198 kilo uyuşturucu ele geçirilmiş oldu