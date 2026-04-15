Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği operasyonlar, yasa dışı ticaretle mücadelede çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Bakanlık verilerine göre uyuşturucudan tekstile, değerli madenlerden teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede kaçakçılığın önüne geçildi. Bu süreçte temel amaç ekonomik refahı korumak ve yerli ihracatçının haksız rekabetle zarar görmesini engellemek olarak belirlendi.

OPERASYONLARIN BİLANÇOSU: REKOR ŞUBAT AYINDA

Yılın ilk üç aylık döneminde ele geçirilen kaçak eşyaların toplam mali değeri 21,8 milyar lirayı buldu. Bu tutarın aylara göre dağılımına bakıldığında, şubat ayı 9,3 milyar liralık yakalama ile zirvede yer alırken, onu 7,7 milyar lira ile ocak ve 4,9 milyar lira ile mart ayı izledi. Ürün grupları bazında yapılan incelemede, yaklaşık 2 milyar liralık değerli maden ve 873 milyon liralık araç yakalaması en dikkat çekici kalemler arasında yer aldı. Ayrıca elektronik cihazlar, tütün, alkol, makine aksamı ve gıda ürünlerinde de milyonlarca liralık kaçak giriş engellendi. Tütün mamulleri özelinde ise sigara, puro ve ilgili materyallerden oluşan yaklaşık 70 milyon liralık bir hacimle mücadele edildi.

Mücadelenin başarısında teknolojik dönüşümün payı oldukça büyük görünüyor. Bakanlık, gümrük kapılarındaki denetim gücünü artırmak adına Milli Araç ve Konteyner Tarama (MİLTAR) Projesi gibi yerli ve milli sistemlere ağırlık veriyor. Yapay zeka destekli görüntüleme yazılımları, gezgin ve hibrit tarama teknolojileri sayesinde denetimler daha hassas hale getiriliyor. Bu teknolojik hamlelerle sadece fiziksel yakalamalar değil, dedektör ve hızlandırıcı sistemlerin yerli üretimiyle dışa bağımlılığın azaltılması da hedefleniyor.