Gümrük kısıtlaması ters tepti: Yurt dışı alışverişte tarihi rekor

En fazla para hizmet ve seyahate harcandı

Mayıs ayında yurt dışındaki online harcamalarda ilk sırayı 17,2 milyar lirayla hizmet sektörü aldı. Bunu 9 milyar lirayla seyahat acenteleri ve taşımacılık, 2,7 milyar lirayla konaklama, 1,6 milyar lirayla havayolu harcamaları izledi. Elektronik alışverişleri 1,8 milyar, giyim harcamaları ise 1 milyar liraya ulaştı.