30 Euro sınırı harcamaları frenleyemedi
Yurt dışı alışverişlerine yönelik 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması ve ek maliyetlere rağmen Türk tüketicilerin yurt dışı harcamaları artmaya devam etti. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) mayıs ayı verileri, hem internetten hem de fiziki alışverişlerde rekor seviyelere ulaşıldığını ortaya koydu.
Gümrük kısıtlaması ters tepti: Yurt dışı alışverişte tarihi rekor
Yurt dışı alışverişlerine getirilen 30 Euro sınırı ve ek gümrük yükleri beklenen etkiyi yaratmadı. BKM verilerine göre hem fiziki hem de online yurt dışı harcamaları mayıs ayında tarihi zirveye ulaştı.Kaynak: Diğer
30 Euro sınırı harcamaları frenleyemedi
Fiziki harcamalarda tarihi rekor
BKM verilerine göre yerli kredi kartlarıyla yurt dışında yapılan fiziki harcamalar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 23 artarak 75,7 milyar liradan 93 milyar liraya yükseldi. İşlem sayısı da 52,1 milyonla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.
Online alışverişte yükseliş sürüyor
İnternet üzerinden yapılan yurt dışı alışverişleri de artışını sürdürdü. Yerli kartlarla yabancı e-ticaret sitelerinde yapılan harcamalar bir yılda yüzde 49 artarak 29,2 milyar liradan 43,6 milyar liraya çıktı.
Bir yılda yüzde 67 artış
Geçen yıl mayıs ayında 55,7 milyar lira olan yurt dışı fiziki kart harcamaları, bu yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 67 artış gösterdi. İşlem adedi de 40,4 milyondan 52,1 milyona yükseldi.
En fazla para hizmet ve seyahate harcandı
Mayıs ayında yurt dışındaki online harcamalarda ilk sırayı 17,2 milyar lirayla hizmet sektörü aldı. Bunu 9 milyar lirayla seyahat acenteleri ve taşımacılık, 2,7 milyar lirayla konaklama, 1,6 milyar lirayla havayolu harcamaları izledi. Elektronik alışverişleri 1,8 milyar, giyim harcamaları ise 1 milyar liraya ulaştı.
Yabancıların Türkiye harcamaları geride kaldı
Yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan fiziki alışverişler yıllık bazda yüzde 18 artarak 48,4 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde online harcamalar ise yüzde 23 artışla 19,5 milyar liraya çıktı. Bu oranlar, Türk tüketicilerin yurt dışı harcamalarındaki artışın daha yüksek olduğunu gösterdi.
Düzenlemeler hedefe ulaşmadı
Veriler, gümrük düzenlemeleri ve ek vergilere rağmen tüketicilerin yurt dışı alışverişinden vazgeçmediğini ortaya koydu. Özellikle yüksek enflasyon ve fiyat farkları nedeniyle birçok tüketicinin ek vergi ve masrafları göze alarak internetten sipariş vermeyi ya da doğrudan yurt dışına giderek alışveriş yapmayı tercih ettiği değerlendiriliyor.