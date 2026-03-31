Olay Suriye sınırında bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Yük boşaltmak için depoya gelen iki TIR çarpıştı. Kazanın ardından isimleri öğrenilemeyen 2 şoför arasında tartışma çıktı.
Elinde demir sopayla aracından inen şoförlerden biri, hakaretler yağdırdığı meslektaşının aracına vurup zarar verdi. O anları TIR şoförü, cep telefonuyla görüntüledi.
Saldıran şoför daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olayın görüntülerini sanal medyada paylaşan TIR şoförü, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.