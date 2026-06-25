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Kaynak: AA

Yaz tatili için Türkiye’ye gelen yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kara yoluyla gerçekleştirdiği “vatan yolculuğu”, gümrük kapılarında devreye alınan dijital sistemlerle hız kazandı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden yola çıkan binlerce gurbetçi, özellikle Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında bu yıl uygulamaya alınan teknolojik yenilikler sayesinde daha hızlı geçiş yapabiliyor.

Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimler, yaz sezonundaki yoğunluğu yönetmek için “sıfır kuyruk” ve “hızlı geçiş” odaklı bir strateji izliyor.

Süreci hızlandıran en önemli adımlardan biri “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” oldu. Vatandaşlar, sınır kapısına gelmeden önce araç ve yolcu bilgilerini sisteme girerek işlemlerini önceden tamamlayabiliyor. Böylece gümrükte sadece dijital kontrol yapılarak geçişler saniyeler içinde gerçekleşiyor.

Sınır kapılarında kurulan plaka okuma sistemleri ve yapay zeka destekli analiz yazılımları da dikkat çekiyor. Araç plakaları anında taranarak kontrol edilirken, bu sistemler hem geçişleri hızlandırıyor hem de güvenliği artırıyor.

Ayrıca biyometrik pasaport okuma cihazlarının sayısının artırılmasıyla işlem hızının iki katına çıkarıldığı belirtiliyor.

Kapıkule başta olmak üzere yoğun kapılarda peron sayısı artırılırken, personel takviyesiyle 24 saat kesintisiz hizmet sağlanıyor.

Yolcular için sunulan ücretsiz internet, canlı kamera ve yoğunluk haritası gibi hizmetler de alternatif kapılara yönelmeyi kolaylaştırarak bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlıyor.

Atılan bu adımlar, hem gurbetçilerin yolculuğunu kolaylaştırıyor hem de gümrük kapılarında modern, hızlı ve güvenli bir geçiş sürecini mümkün kılıyor.