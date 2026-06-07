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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sınır ötesi e-ticaret alanında Türkiye’nin gelişiminin kapsamlı veriler ve detaylı analizlerle incelendiği belirtildi. Açıklamada, mikro ihracattaki artışın üreticiler, girişimciler ve e-ihracat ekosisteminin küresel pazarlardaki etkinliğini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

Raporda, mikro ihracat kapsamında hangi ürünlerin hangi ülkelere gönderildiği, ülke bazlı tüketici tercihleri, ürünlerin birim satış değerleri ve Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörlere ilişkin kapsamlı değerlendirmelere yer verildi. Ayrıca gelişim potansiyeli taşıyan ürün grupları ve iade edilen ürün türleri de detaylı şekilde analiz edildi.

Çalışmada, pazaryeri ve pazaryeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının mikro ihracattaki kullanım oranları da incelendi.

Açıklamada, küresel ölçekte korumacı politikaların güç kazandığı bir dönemde Türkiye’nin paket hacmindeki artışın, firmaların dijital ticarete uyum kabiliyetini ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadın ve genç girişimcilerin küresel pazarlara erişimini kolaylaştırdığına dikkat çekildi. Bu sayede Türkiye’nin üretim gücünün dijital ticaret kanalları aracılığıyla daha görünür hale geldiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde de e-ihracat ekosistemini güçlendirmeye ve girişimcilerin küresel pazarlardaki varlığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Söz konusu rapora, Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.