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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Gülümbe Köyü'nde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, kısa sürede bitişikte bulunan eve sıçradı. Çok sayıda ekibin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Gülümbe Köyü'nde Ü.Z.'ye ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Ö.F.'ye ait bitişikteki eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki evde de maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.