Anneler Günü’nde Gülsüm Elvan, Türkiye’de 2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden oğlu Berkin Elvan için bir mektup yazdı.

'HANGİ ANNELER GÜNÜ?'

Anne Elvan, "Yavrum, hani "Anneler Günü kutlu olsun" diyorlar ya; bazen düşünüyorum, hangi Anneler Günü'nü kutluyorlar? O kadar evlatsız kalan anneler var ki, o kadar katledilen çocuklar var ki... Hangisini söyleyelim?" ifadelerine yer verdi.

Gülsüm Elvan'ın mektubu şu şekilde:

“Berkin’im, yine mayıs, yine bir Anneler Günü yavrum. Seni benden alalı tam 12 yıl oldu. Sensiz bir Anneler Günü daha yavrum... Sensiz öyle canım yanıyor ki anlatamam.

Seni o kadar özlüyorum ki anlatamam yavrum. Hani bizim hayallerimiz vardı Berkin’im, ben hangisini yazayım şimdi, ne diyeyim?

Seni benden koparalı tam 12 yıl... O kadar acı ki sesini duymayalı, gülüşünü...

Yavrum, hani “Anneler Günü kutlu olsun” diyorlar ya; bazen düşünüyorum, hangi Anneler Günü’nü kutluyorlar? O kadar evlatsız kalan anneler var ki, o kadar katledilen çocuklar var ki... Hangisini söyleyelim?

Ancak bunu söyleyebilirim: Hani diyorlar ki “Cennet annelerin ayakları altında”; ben cennetlik falan istemiyorum, ben seni, çocuğumu istiyorum. Seni benden alan seni bana versin. Seni istiyorum.”