Ünlü şovmen, kendisinden 42 yaş küçük olan Ceylan ile 28 Ağustos 2025’te İstanbul Sarıyer’de nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik uzun soluklu olmadı.

7 AYDA SONA EREN EVLİLİK

Çiftin birlikteliği yalnızca 7 ay sürdü. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşanma kararı verildi.

“KONUŞMAMA” ANLAŞMASI

Boşanmanın ardından Erbil’in menajeri, tarafların ortak bir protokol imzaladığını ve birbirleri hakkında konuşmama kararı aldıklarını açıkladı. Bu anlaşmaya göre, taraflardan birinin açıklama yapması durumunda hukuki yaptırımlar devreye girecekti.

YENİ AŞK VE TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Boşanmadan kısa süre sonra Mehmet Ali Erbil’in yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Canlı yayında konuşan yeni sevgilisi, Ceylan hakkında oldukça sert ifadeler kullandı ve bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu.

CEYLAN’DAN SERT YANIT

Tüm bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Gülseren Ceylan, Erbil’e yönelik ağır sözler sarf etti. Artık ne saygı ne de sevgi duyduğunu dile getiren Ceylan, “Ne ölün ölüme ne dirin dirime” diyerek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Açıklamalarında Erbil’i hedef alan sert ifadeler kullanarak yaşananlara olan öfkesini açıkça dile getirdi.