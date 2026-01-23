Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025’te Sarıyer’deki evlerinde dünyaevine girmişti. Son dönemde çift hakkında sık sık boşanacakları yönünde haberler çıksa da, öğrenilenlere göre evliliklerine bir şans daha verdiler.

İlişkinin başından beri bu aşka mesafeli yaklaşan ve evliliğe karşı çıkan Yasmin Erbil, herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı. Gülseren Ceylan ile birlikte çekilen bir fotoğrafı “Kavuştay. Boşanmadılar” notuyla paylaşan Yasmin, hem buzların eridiğini hem de çiftin evliliğinin devam ettiğini ilan etmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde Emirgan’da yürüyüş yaparken görüntülenen Gülseren Ceylan, evliliklerindeki son duruma dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önce “Makyajım yok, hiç iyi değilim şu an” diyerek konuşmak istemediğini belirten Ceylan, kısa süre sonra samimi açıklamalarda bulundu.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ilişkilerinin inişli çıkışlı bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek, “Evliliğin başı zordur derler ya, biz de o yolları geçtik. Şu an iyiyiz, her şey yolunda ama bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Yine ayrılır, yine barışırız. İlişkimizin dinamiği bu. İkimiz de fevriyiz” dedi.

Çocuk sorusu ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mehmet Ali Erbil’in yeniden baba olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Ceylan, Erbil’in 3 yaş büyük kızı Yasmin’i “kızım” olarak tanımladı: “Yok yok, ben de anne olmak istemem. Benim bir kızım var; Yasmin. Ona yaşça yakın olduğum için arkadaş gibiyiz. Yasminciğim ile iyiyiz” sözleriyle dikkat çekti.