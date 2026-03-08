Sahne performansları, cesur kostümleri ve hit parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gülşen, magazin dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Pop müziğin dikkat çeken isimlerinden biri olan sanatçı, paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

“Bangır Bangır”, “Dan Dan”, “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” ve “Bir İhtimal Biliyorum” gibi popüler şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Son olarak Londra konseri öncesinde hayranlarına seslenmek isteyen Gülşen, kısa bir video paylaşarak etkinlikle ilgili bilgi verdi. Ancak videoyu izleyen pek çok kişi, sanatçının yüzündeki farklılığı fark ederek yorumlarda bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Botoksu biraz fazla kaçırmış”, “Mimikleri neredeyse hiç hareket etmiyor” ve “Konuşurken zorlanıyor gibi görünüyor” şeklinde değerlendirmeler yaptı.