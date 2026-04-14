BKM imzası taşıyan filmin senaryosu Gülse Birsel’e ait olurken, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor.

KALABALIK KADRO PROVADA BULUŞTU

Okuma çalışmasına Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu ve Ünal Yeter katıldı. Projede yeni yer alan Batuhan Bozkurt ile Yavuz Günal da ekipteki yerini alarak provaya dahil oldu.

Erdal Özyağcılar ve Erdal Cindoruk ise yoğun çekim takvimleri nedeniyle bu aşamada ekipte bulunamadı.

HİKÂYE GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR

“2 Aile Arasında ”, ilk filmin bıraktığı yerden ilerleyen ve aynı evreni daha da geliştiren bir devam hikâyesi sunmayı hedefliyor.

SET HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Okuma provasının tamamlanmasının ardından hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Filmin kısa süre içinde sete çıkması planlanıyor.