26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından soruşturma devam ediyor.

KIZI TUTUKLANMIŞTI

Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"KASA" KULLANILAMAZ HALDE BULUNDU

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; yaşanan olaylarla ilgili evde bulunduğu belirtilen kasa yeniden gündeme geldi.

Kasanın çalındığı yönündeki iddialar tartışılırken, kasaya ait görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde, kasanın kullanılamaz halde olduğu ve evde olduğu görülüyor.