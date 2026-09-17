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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden "Güllü" lakaplı sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili davada geri sayım başladı. 1 Ekim’de görülecek ilk duruşma öncesi, sanatçının yakın dostu Almeda Baylan'ın olay gününe dair anlattıkları sürece yeni bir boyut kazandırdı.

Sabah gazetesinden Kerim Cengil'in haberine göre; Güllü'nün ölümünden saatler önce yaşanan telefon görüşmesi, davanın seyrini etkileyebilecek detaylar barındırıyor.

"TUĞBERK DE GELECEK, SEN DE GEL"

Olay günü Bursa'da bir reklam çalışmasında olduğunu belirten Almeda Baylan, Güllü'nün kendisini arayarak Yalova'ya davet ettiğini söyledi. Güllü'nün telefonda, "Oğlum Tuğberk de gelecek, sen de gel" diyerek ısrar ettiğini belirten Baylan, yoğunluğu nedeniyle bu davete "Yarın gelirim, işlerimi halledeyim" yanıtını verdiğini aktardı. Baylan, aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla aldığı ölüm haberiyle yıkıldığını ifade etti.

"KEŞKE O GECE GİTSEYDİM"

Olayın ardından ağır bir travma ve vicdan yükü taşıdığını dile getiren Baylan, hissettiği pişmanlığı şu sözlerle anlattı:

"İnanılmaz bir vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim. Çevremdekiler bana 'Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi' diyerek teselli vermeye çalışıyor ama bu beni asla rahatlatmıyor. O gece orada olmamak içimde büyük bir yara."

"BUNLAR BENİM ÖLÜMÜM OLACAK"

Baylan’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Güllü'nün geçmişte çocuklarıyla ilgili sarf ettiği sözler oldu. Sanatçının ailesine yönelik ciddi kırgınlıkları olduğunu belirten Baylan, Güllü'nün zaman zaman "Beni hiç dinlemiyorlar. Keşke böyle çocuklarım olmasaydı. Göreceksin, bunlar bir gün benim ölümüm olacak" dediğini aktardı.

GÖZLER 1 EKİM'DEKİ DURUŞMADA

Soruşturma sürecinde tanıkların dinleneceği davanın ilk duruşması 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sürecin yakın takipçisi olacağını vurgulayan Baylan, duruşmada karanlıkta kalan birçok noktanın netleşmesini beklediğini ve adaletin yerini bulacağına inandığını dile getirdi.