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Kaynak: Haber Merkezi

Arabesk müzik sanatçısı Gül Tut'un, bilinen adıyla Güllü'nün, Yalova'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

İddianamede, baş şüpheli konumundaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZLERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Dosyadaki bilirkişi raporunda, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Savcılık, bu sözlerin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.

İddianamede ayrıca şüphelinin, bu sözlerin ardından annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kaldırdığı ve pencereden aşağı attığı iddiasına yer verildi.

KAPI KOLUNDAKİ YANSIMA İNCELENDİ

Soruşturmada dikkat çeken en önemli delillerden biri ise evde bulunan şifreli kapının metal kolu oldu.

Dosyaya giren bilirkişi raporuna ilişkin konuşan Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba, metal kapı kolundaki yansımaların özel yöntemlerle incelendiğini söyledi.

Kurtbaba, metal yüzeyin içerideki bazı hareketleri yansıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İçerideki hareket kabiliyetlerini, aşağı bakmalarını kapı kolundaki yansımadan gördük. Görüntüleri almışlar, içeriyi gördüğü için. Bunu iddianameye koymuşlar."

"GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARILABİLİYOR"



Kapı kolunun ışığı yansıtan açık renkli metal bir yüzeye sahip olduğunu belirten Kurtbaba, özel tekniklerle görüntülerin analiz edilebildiğini söyledi.

"Kapı kolunu ters açıyla alıyorlar, aydınlatıyorlar, bunun içindeki görüntüyü ortaya çıkarıyorlar. Tam net şekilde değil ama hareketi görebileceğiniz açıya getiriyorlar." dedi.

"7 SANİYE ÇOK UZUN BİR SÜRE"

Kurtbaba, yapılan incelemelerde olayın ardından içeride bulunan kişilerin yaklaşık 7 saniye boyunca beklediğinin tespit edildiğini belirtti.

Bu sürenin dikkat çekici olduğunu ifade eden Kurtbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düştükten sonra son pat sesi geliyor. 7 saniye içeride bekliyorlar. Yakınınız düştüyse içeride durabilir misiniz? 7 saniye çok uzun bir süre. Kapıları kırarak dışarı çıkarsınız."

Hazırlanan iddianamede, kapı kolundaki metal yüzeyden elde edilen yansıma görüntülerinin de dosyadaki deliller arasında yer aldığı belirtildi.