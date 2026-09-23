Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6. kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ederken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun keşif ekibine olay gecesini anlattıkları ses kaydı ve görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğyan’ın, annesinin pencereye nasıl yöneldiğini hatırlamadığını ve yüksek bir ses duyduktan sonra döndüğünde annesinin artık orada olmadığını söylediği duyuldu.
Güllü’nün ölümünde yeni kayıtlar: Tuğyan’a kritik soru
Güllü’nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, olay gecesine ait olduğu belirtilen yeni ses kaydı ve görüntüler ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in keşif ekibine verdiği ifadelerdeki ayrıntılar dikkat çekti.Kaynak: Diğer
26 Eylül’de Yalova’daki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Dosya kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, olayın tek tanığı olduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Soruşturmayla ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken görüntüler gündeme gelmişti. Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta ifade verdiği sırada, Tuğyan’ın Güllü’yü ittiği anı canlandırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
TV100'de yer alan habere göre, bu gelişmenin ardından şimdi de Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci’nin programında Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun keşif ekibine Güllü’nün nasıl düştüğünü anlattıkları ses kaydı ve görüntülere yer verildi.
Programda ilk kez ortaya çıkan ses kaydında, yetkililerin Tuğyan ve Sultan’a olay öncesinde evde yaşananlarla ilgili sorular yönelttiği duyuldu.
Yetkilinin, "Burada müzik mi çalışıyordu? Siz de oynuyordunuz öyle mi?" sorusuna Tuğyan, "O da odaya girdiğinde zaten..." şeklinde yanıt verdi.
Yetkilinin, "Karşılıklı mı oynuyordunuz? Nasıl oynuyordunuz?" sorusuna ise Tuğyan şu ifadeleri kullandı: "Buradaydık üçümüz birlikte oynuyorduk. Annem de buradaydı."
Yetkilinin, "Yok, odaya girerken, siz ikiniz nasıldınız?" sorusuna Tuğyan, "Biz zaten oynuyorduk. Sonra Sultan’ın elini tuttu" dedi. Tuğyan, konuşmanın devamında, "Ben o oynamayı bilmiyor ki dedim, hatta güldük falan, bir şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.
Yetkili bu kez, "Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?" diye sordu. Tuğyan ve Sultan, "Hayır öyle... Hatırlamıyorum" yanıtını verirken Sultan, "Ben bilmiyorum deyince bıraktı beni burada" şeklinde yanıt verdi.
Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin odadaki hareketlerini net olarak hatırlamadığını belirterek, "Yani ilk baştan ben burada oynarken, annem buradan nasıl geçti hatırlamıyorum. Ama oynuyordu. Onu net hatırlıyorum" dedi. Yetkilinin, "Pencereye giderken oynayarak mı gitti yoksa bir ses bakma gibi mi nasıl? Siz nasıl fark ettiniz?" sorusuna ise Tuğyan şu yanıtı verdi: "Sesi duyduk, çok yüksek bir ses, sesi duymayla döndüm ve annem zaten yoktu... Sonra kal geldi bildiğiniz bana, telefonu almamla koşmam bir oldu, onu çok net hatırlıyorum."
Yetkili daha sonra, "Yani sen döndüğünde ne gördün?" diye sordu. Tuğyan, o anları şu sözlerle anlattı:
"Döndüğümü hatırlıyorum, döndüm annemi gördüm mü görmedim mi orası yok. Ama annemin söylediklerini hatırlıyorum. Affedersiniz küfürü hatırlıyorum."
Keşif sırasında camın önünde bulunduğu belirtilen poşetle ilgili de soru yöneltildi. Yetkilinin, "O poşet camın önündeydi değil mi?" sorusuna Tuğyan şu yanıtı verdi:
"O poşet biz eve geldiğimizde oradaydı. Bizden sonra eve girmişler. Annem buradayken o poşet yoktu."