Güllü’nün ölümünde yeni kayıtlar: Tuğyan’a kritik soru

Yetkilinin, "Yok, odaya girerken, siz ikiniz nasıldınız?" sorusuna Tuğyan, "Biz zaten oynuyorduk. Sonra Sultan’ın elini tuttu" dedi. Tuğyan, konuşmanın devamında, "Ben o oynamayı bilmiyor ki dedim, hatta güldük falan, bir şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.

Yetkili bu kez, "Sen bir bırak lafı ettin mi? Öyle bir laf var mı?" diye sordu. Tuğyan ve Sultan, "Hayır öyle... Hatırlamıyorum" yanıtını verirken Sultan, "Ben bilmiyorum deyince bıraktı beni burada" şeklinde yanıt verdi.