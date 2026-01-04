Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in gizlice kaydettiği yeni ses kayıtları ortaya çıktı.
Güllü’nün ölümü sonrası bomba ses kayıtları ortaya çıktı? Çocuklarından şok hareket: Şifreler ve kayıp bileziklerin gizemi
Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Kızı Tuğyan'ın gizlice kaydettiği diyaloglarda kıskançlık itirafları, şifre değiştirme girişimleri ve kayıp bilezikler var. Oğlu Tuğberk, ablasını Kervan için cinayet işlemekle suçluyor. Soruşturma derinleşiyor.
Bu kayıtlarda oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile nişanlısı Sena Bilgin'in, Güllü'nün ölümünden sonra annelerinin e-posta şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları duyuluyor.
26 Eylül 2025'te vefat eden Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan tutuklanmıştı.
Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, 11 Ekim 2025'te Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'a gönderdiği ses kayıtlarında şu diyalog yer alıyor:
Tuğberk: Gmail'i de değiştirelim mi?
Tuğyan: Bana da at annemin şifrelerini...
Tuğberk: Sena, Annemin Hotmail şifresini nasıl bulmuştuk?"
Daha önce kamuoyuyla paylaşılan kayıtlarda Tuğyan'ın annesiyle yaşadığı her kavgayı sistematik olarak kaydedip Kervan'a gönderdiği ortaya çıkmıştı.
En dikkat çeken bölümde ise Tuğyan şu sözleri söylüyordu:
Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."
Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."
Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."
Güllü: "Ne güzel söyledin."
Öte yandan Tuğyan'ın 4 Nisan 2025'te annesinin mutfakta yemek yaparken çektiği ve Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla gönderdiği fotoğrafta Güllü'nün kolunda çok sayıda bilezik görülüyor. Ancak sanatçının ölümünden sonra bu bilezikler ortadan kayboldu.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber'e yaptığı açıklamada ablasının sevgilisi Kervan'ı işaret ederek şöyle demişti:
"Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama 'Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş!”
Tuğberk, savcılık ifadesinde annesiyle ablası arasında sık tartışma olduğunu, annesinin alkol kullandığını, camlardan korktuğunu ve olay gecesi camın önünde bulunmasının ancak üç sebeple mümkün olabileceğini belirtti.
Ablası Tuğyan'ın zayıf karakterli olduğunu, Kervan için her şeyi yapabileceğini söyleyen Tuğberk, "Kervan için ablam annemi öldürebilir" anlamında ifadeler kullandı.
Cinayet şüphesini derinleştiren bu gelişmelerle soruşturma devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Ünlü arabesk-fantezi şarkıcısı Güllü (gerçek adı Gül Tut, 1973-2025), 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
İlk başta yüksek alkol etkisiyle (kanında 3.53 promil alkol tespit edildi) müzik eşliğinde oynarken kaza sonucu düştüğü düşünüldü.
Otopsi ve Adli Tıp raporunda darp/cebir izi yoktu, ölüm nedeni "yüksekten düşme" olarak belirtildi.
Ancak soruşturma ilerledikçe cinayet şüphesi ağır bastı:
Bilirkişi raporu: Düşmenin doğal kaza veya intiharla açıklanamayacağı, dış kuvvet (itme) ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Olay gecesi evde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu bulunuyordu.
Aralık 2025'te Sultan Nur Ulu itirafçı oldu: Tuğyan'ın Güllü'yü pencereden ittiğini iddia etti (etkin pişmanlık göstererek ev hapsi aldı).
Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 13 Aralık 2025'te tutuklandı.
Son gelişmeler (Ocak 2026):Tuğyan'ın annesiyle tartışmaları gizlice kaydedip sevgilisi Kervan'a gönderdiği ses kayıtları dosyaya girdi.
Kayıtlarda kıskançlık itirafları ("Seni hazmedemiyorum anne, seni kıskanıyorum") ve gerilim dolu ifadeler var.
Güllü'nün kolunda görülen altın bilezikler ölüm sonrası kayboldu (miras/maddi çıkar şüphesi).
Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesinde ablasını "zayıf karakterli, Kervan için her şeyi yapabilecek" biri olarak tanımladı ve cinayet ihtimalini ima etti.
Soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik kararıyla devam ediyor. İddianame henüz hazırlanmadı.
GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü (gerçek adı Gül Tut), Roman kökenli Türk arabesk ve fantezi müzik şarkıcısıdır. 15 Ekim 1973'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu.
Küçük yaşlarda zor bir çocukluk geçiren Güllü, 15 yaşından itibaren düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söyleyerek müzik kariyerine başladı.
1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla ün kazandı ve Roman havalarıyla harmanladığı arabesk-fantezi tarzıyla geniş hayran kitlesi edindi.
En bilinen şarkıları ve albümleri
"Kasımpaşalıyım"
"Oyuncak Gibi"
"Değmezmiş Sana"
"Gülüm Var"
"Balıkesir Bandırma"
"Benim Vicdanım Rahat"
Başlıca albümleri
1994: Oyuncak Gibi
1995: Yalan Sevgiler
1996: Değmezmiş Sana
1998: Kırılırım
2000: Zalim Yar
2002: Ve Ben
2004: Hayatımın Yanlışı
Son single'lar (2021): "Bu Defa Gidiyorum", "Allah Yazdıysa Bozsun"
1996'da müzik yapımcısı Gürol Gülter ile evlendi, bu evlilikten Tuğyan Ülkem (kızı) ve Tuğberk Yağız (oğlu) adlı iki çocuğu oldu. 2000'lerin başında boşandıktan sonra sahnelere döndü.
Özel hayatı ve kilolarıyla mücadele ettiği dönemlerle de gündeme geldi (2017'de tüp mide ameliyatı geçirerek fazla kilo verdi).
Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. kat penceresinden düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.
Adli Tıp raporu, ölüm nedenini yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, beyin kanaması ve iç kanama olarak belirledi (kanında yüksek alkol tespit edildi, zehirlenme veya darp izi yoktu).
Ancak olayla ilgili soruşturma cinayet şüphesiyle devam ediyor.