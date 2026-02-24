Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Magazin Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün

Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün

Ünlü şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter Instagram paylaşımında nişanlandığı güne ait bir fotoğraf paylaşarak annesini andı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün - Resim: 1

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü

yaşamını yitirdikten sonra zor günler geçiren oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Gülter paylaşımı ile annesini andı.

1 6
Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında ve hayran kitlesi arasında derin bir üzüntü ile karşılanmıştı.

2 6
Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün - Resim: 3

Güllü'nün ölüm haberini oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabından "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diyerek paylaşmıştı.

3 6
Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün - Resim: 4

Ünlü şarkıcı Güllü'nün cenazesi ertesi gün İstanbul Tuzla'da toprağa verilmişti.

4 6
Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün - Resim: 5

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter nişan gününden bir paylaşım yaparak annesini andı. Altına yazdığı not dikkat çekti.

5 6
Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün - Resim: 6

Notta şu ifadeler yer alıyor: "Oğlan bizim kız bizim diye bağıra bağıra geldi o gün benim meleğim. En mutlu günlerdendi. Heyecandan, duygudan o da ben de hem panik hem heyecanlı hem de mutlu hem duygusaldık."

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro