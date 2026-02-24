Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Bağıra bağıra geldi o gün

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü
yaşamını yitirdikten sonra zor günler geçiren oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Gülter paylaşımı ile annesini andı.
Ünlü şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında ve hayran kitlesi arasında derin bir üzüntü ile karşılanmıştı.
Güllü'nün ölüm haberini oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabından "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diyerek paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün cenazesi ertesi gün İstanbul Tuzla'da toprağa verilmişti.
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter nişan gününden bir paylaşım yaparak annesini andı. Altına yazdığı not dikkat çekti.
Notta şu ifadeler yer alıyor: "Oğlan bizim kız bizim diye bağıra bağıra geldi o gün benim meleğim. En mutlu günlerdendi. Heyecandan, duygudan o da ben de hem panik hem heyecanlı hem de mutlu hem duygusaldık."